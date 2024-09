Estos son los cuatro idiomas europeos que un poliglota dice que nunca aprendería: uno está en España

El creador de contenido Luis (@luispolyglot_), un chico políglota que habla seis idiomas, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuáles son los cuatro idiomas europeos que nunca aprendería, ¡y uno está en España!.

En el vídeo, que ya ha alcanzado las 167.000 visualizaciones y los 18.600 me gustas, el tiktoker ha hecho un ranking donde uno de los idiomas oficiales de España se sitúa ni más ni menos que en el segundo lugar.

"Como políglota mucha gente me pregunta siempre qué idioma me gustaría aprender, pero en verdad nunca nadie me ha preguntado qué idioma no aprendería", ha comenzado el influencer.

Tras esta premisa, y aunque ha matizado que nunca se puede decir nunca jamás, Luis ha empezado con su clasificación de idiomas europeos menos atractivos, explicando cuales son los motivos por el que no los aprendería.

En primer lugar, el creador de contenido ha comentado que el puesto número uno es para el finlandés: "Un idioma difícil de practicar, sin casi raíz lingüística y con 15 casos gramaticales. No, gracias".

En el segundo puesto llega el turno para España, ya que el tiktoker ha subrayado que el segundo idioma que nunca aprendería sería el euskera. "Es un idioma demasiado difícil para la poca gente que lo habla, además que en el 99% de los casos me puedo comunicar en español", ha relatado.

Acto seguido, ha afirmado que el tercer idioma sería el polaco, del que ha destacado que tiene siete casos gramaticales más las aglomeraciones de las palabras, y que en su pronunciación "parece que estás haciendo beatboxing".

Por último, el puesto número cuatro a sido para el húngaro, y ha señalado que esta lengua cuenta con 18 casos gramaticales y que los verbos se conjugan teniendo en cuenta si el objeto directo es definido o indefinido.

"Bueno, la verdad es que me dan ganas de aprender un idioma un poquito más normal, sinceramente", ha concluido el creador de contenido.