Estudia el temario para obtener la nacionalidad española y se lleva todos los reveses al mezclar okupas con la policía

La usuaria de TikTok @lu_9209 está estudiando el temario para realizar un examen y así obtener la nacionalidad española y ha hablado sobre algo que le ha parecido curioso, que ha desatado la polémica y por lo que ha recibido varios reveses como respuesta.

"Me he encontrado en el artículo 18 diciendo que el domicilio es inviolable y que nadie puede entrar sin permiso del titular. La policía solo podrá entrar por resolución judicial o cuando se esté cometiendo un delito", ha enseñado al principio del vídeo, que no ha parado de acumular miles de visitas en tiempo récord.

Ha sido ahí cuando se ha indignado en cierta parte: "Esto no se está cumpliendo en España, donde no para de hablarse de los okupas, que entran cuando les da la gana y la policía aquí no hace nada".

"Domicilio, no segunda residencia: hay que entender lo que se lee", le ha respondido. Ha generado respuestas de todo tipo: "La Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna: si tienes dos o más casas y te ocupan una es cuando está el problema".