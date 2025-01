Euprepio Padula le lanza LA pregunta a Luís Figo tras sus palabras sobre lo de Franco

El exfutbolista Luis Figo, que militó en las filas del FC Barcelona y Real Madrid, se ha convertido en una de las personalidades de la semana que ha dado que hablar tras cargar contra el Gobierno en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, antes conocido como Twitter.

Ha criticado el acto del pasado miércoles, en el que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que conmemoró el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Se celebrarán un centenar de actos en lo que queda de 2025 bajo el programa España en libertad.

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de este infierno", ha escrito el portugués, recibiendo casi dos millones de visualizaciones y 36.000 'me gusta'.

"El mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos", ha rematado. Las reacciones se han contado por miles y una de ellas ha sido la del presentador y colaborador de televisión Euprepio Padula, que ha triunfado con su respuesta, citando su crítica.

Ha comenzado dando un repaso a celebraciones similares en otros países como Italia o Portugal. "A ver, Luís Figo, en Portugal, tu país, la liberación y final de la dictadura de Salazar se celebra el 25 de abril, y en Italia, la fiesta de la liberación del fascismo, el mismo 25 de abril", ha expresado en primera instancia.

Acto seguido, la pregunta que resume todo su mensaje: "¿Qué problema tiene usted a que en España se celebre la final de la dictadura? Espero y deseo que usted también esté contribuyendo a la reconstrucción en Valencia", ha rematado. Su respuesta ha conseguido más de 100.000 visualizaciones y 4.000 'me gusta'.