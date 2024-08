Euprepio Padula le dedica seis palabras a Alcaraz y hace saltar a sus fans

El presentador Euprepio Padula lleva varios días recibiendo los ataques indignados de los fans de Carlos Alcaraz por un breve mensaje que le dedicó al tenista.

El murciano, tras ganar su partido de semifinales y clasificarse para la final de los Juegos Olímpicos frente a Novak Djokovic, fue cuestionado sobre qué mensaje les daría a los españoles que le ven por televisión. Y él fue contundente: "Voy a darles lo que quieren, que es el oro".

Tras ello, Padula ha escrito: "La humildad es una gran virtud". Y ha provocado cientos de reacciones. Entre ellas, la de un usuario que le ha dicho: "Nadal no podía ser más humilde y lo ponían a caldo igual. Si al final hagan lo que hagan y digan lo que digan van a ser criticados hasta la saciedad por estar orgullosos de su bandera y no comerle los bajos a Pedro Sánchez".

Y el presentador ha respondido a eso: "Me gusta la humildad de Nadal".

Finalmente, Alcaraz se tuvo que conformar con la plata tras perder ante Novak Djokovic en una reñidísima final.

"Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas. En dos 'tie-breaks', he tenido opciones y no las he aprovechado", dijo tras romper a llorar y recomponerse como pudo, en la entrevista a pies de pista en la Philippe Chatrier para Eurosport, con el extenista español Álex Corretja.