Explica lo que pasa en España con el dinero: dice que hay que cambiar la mentalidad y hay revuelo

La usuaria de TikTok @loreeinexo ha hecho toda una disertación sobre la relación de los españoles con el dinero y cómo esto afecta a la hora de relacionarse con otras personas cuando hay moneda de por medio.

Ha empezado hablando de "lo ratas que somos los españoles" y ha puesto de ejemplo lo que suele ocurrir en las bodas: "Que alguien me explique qué es eso de que tú te vas a casar y yo tengo que pagar mi tenedor para ir a tu boda. No tiene lógica".

Además, ha añadido que ella entiende que haya que poner dinero para un cumpleaños o una fiesta pero no por pagar por ir a una boda: "Cómo se te ocurre hacer a la gente pagar por su tenedor en tu puta boda. Si no tienes dinero para casarte no te cases".

Pero ha ido más allá, ha comentado que el problema de los españoles con el dinero se ve en otro asuntos mundanos como por ejemplo ir 50-50 a las citas o que las madres se peleen en los colegios por si un niño ha puesto más o menos que otro en alguna fiesta.

También ha puesto el foco en cómo se pide el dinero: "Tienes que darme, tienes que pagarme, es que si no colaboras, es que si no contribuyes". Esto, ha señalado, no sólo pasa en los colegios, también cuando se va a casa de un familiar hay peleas por ver quién pone dinero.

Y ha concluido: "Definitivamente, una de las mentalidades que hay que cambiar de este país es la del dinero. La gente es asquerosa con el dinero. No sé cuál es la finación del dinero y ojo que no tengo un puto duro. No tengo dónde caerme muerta, pero pro dinero no me vas a ver peleando jamás".

Unas palabras que han provocado multitud de reacciones en la red social china donde la mayoría piensa más o menos lo mismo. Hay varios comentarios que hablan de las bodas en América Latina: "Yo soy latina y cuando me invitaron a una boda aquí pensé que era gratis JAJA cuando me mandaron el precio del plato".