Ferran Adrià le preguntó a Amancio Ortega por Zara: su réplica es tan sencilla que es difícil de olvidar

El experto en publicidad Toni Segarra ha estado en el podcast de la marca Nude Project para hablar precisamente de marcas y de referentes del mundo de la empresa como Steve Jobs o Amancio Ortega, dueño de Inditex.

Durante la charla ha surgido un debate acerca de si Zara es una marca. "No tiene voluntad de ser una marca", ha dicho Segarra, que ha añadido que la empresa de Ortega "es un servicio" que da a la gente simplemente lo que quiere "en cualquier momento, me da igual que se quiera expresar o no".

Ha añadido el autor de mensajes tan potentes como "¿Te gusta conducir?" o "Bienvenido a la república independiente de tu casa" que Zara no quiere estar en lo efímero y no tiene principios de moda.

Ahí ha contado una anécdota sobre Ferran Adrià: "Me contó que le invitaron a dar una conferencia en Inditex, pidió sus honorarios y le dijeron: ¿qué prefieres honorarios o una comida con Amancio Ortega? Ferran dijo que una comida con Amancio Ortega".

En esa comida Adrià le preguntó a Ortega que Zara de dónde sale y él le respondió: "Yo lo único que quería es que viniera más gente más a menudo".

"De repente lo piensas y dices eso es Zara. No es moda ni una marca. ¿Qué tengo que hacer para eso? Barato. Cambiar los escaparates todo el puto día, que el producto varíe todo el rato. Todo lo que ha hecho a lo bestia ha sido responder a esas dos preguntas tontas", ha apostillado Segarra.

Por último ha comentado el experto que nadie lleva una camiseta donde ponga simplemente Zara: "¿La venden?".