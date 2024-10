Gonzalo Miró deja una opinión muy sosegada sobre lo que ha logrado 'La Revuelta'

Gonzalo Miro, el que es uno de los rostros televisivos más famosos del panorama actual gracias a su participación en tertulias deportivas, políticas o del corazón, se ha posicionado durante una entrevista concedida al diario El Español sobre el debate entre La Revuelta y El Hormiguero.

Preguntado por cómo está viendo ese duelo entre el programa de David Broncano y el de Pablo Motos, Miró ha reconocido que "es muy positivo que haya esa competencia en televisión", antes de confesar que también es muy fan de Wyoming y El Intermedio.

"Me gusta decirlo porque ahora todo el mundo se debate entre uno y otro, como si El Intermedio no llevase ya 20 años en parrilla. Es una forma de ver la actualidad y la política que me divierte mucho", se ha justificado.

El tertuliano ha opinado que, para él, "es importante que la televisión pública apueste por dar guerra, independientemente de que a uno le guste más uno u otro presentador, un programa u otro" porque, según ha añadido, "de lo que se trata es de que la oferta sea variada y que no haya solo una cosa que ver".

"Así que en ese sentido, es inevitable tener que dar la enhorabuena a Televisión Española, aunque solo sea porque la apuesta le ha salido muy bien", ha afirmado.

Finalmente, Miró ha elogiado a Motos: "No deja de ser una persona que tiene mucho mérito en la televisión. Se inventó un programa que lleva 20 años en lo más alto. Eso ya no se lo va a quitar nadie".