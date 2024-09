Gonzalo Miró sentencia en una rotundísima frase la relación de Juan Carlos I y Barbara Rey

El presentador Gonzalo Miró ha hablado en unos términos muy rotundos de la relación que mantuvieron el rey Juan Carlos I y la actriz Barbará Rey después de que una revista holandesa publicase unas fotos de ellos besándose tomadas en 1994.

"Me parece la historia amorosa, amorosa o sexual, más rentabilizada de la historia de la humanidad", ha sentenciado Miró en Más Vale Tarde, donde la presentadora Cristina Pardo ha apostillado: "A nuestra costa, ¿eh?".

"A nuestra costa, sí. Lo podemos repetir muchas veces, pero ya se sabe todo lo que ha pasado, es una historia ya conocida por todo el mundo, sabida por todo el mundo, monetizada, rentabilizada. Y no creo que vaya a tener muchas más consecuencias de las que ya ha tenido hasta ahora", ha asegurado Miró.

"Lo que pasa es que la catadura moral de que te hayan dado un dinero que tú pedías para que esto no salga a la luz y al final estas fotos salgan a la luz... yo prefiero que salgan a la luz porque a mí la transparencia siempre me gusta, pero... los hechos son los que son", se ha lamentado Pardo, que ha considerado "éticamente es inadmisible" la actitud de Bárbara Rey: "Cobró un montón de dinero de todos los españoles para que las fotos no salieran a la luz".

Quien ha publicado las comentadísimas fotos ha sido la revista neerlandesa Privé a las que se las ha filtrado el hijo de la actriz, Ángel Cristo Jr., quien asegura en una entrevista que fue él quien tomó las instantáneas en secreto cuando tenía 13 años, en 1994, a petición de su madre.