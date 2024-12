Graba su pedida de mano y ella casi lo estropea: todo es tan natural que enamora

La usuaria de TikTok @BlancadelPalacio no lo sabía, pero su pareja estaba a punto de pedirle matrimonio. Tal y como describe ella al principio, estuvo a punto de estropearlo, sobre todo cuando se dio cuenta de que él estaba grabando (suelen hacerlo habitualmente para grabar contenido) y casi apaga la cámara.

Agarró el móvil y se acercó a su novio, que ya empezó a ponerse nervioso a más no poder: "Quiero decirte una cosa". Más se puso cuando Blanca soltó la frase más inoportuna del mundo, aunque la dijo con ironía: "¿Me vas a pedir matrimonio?".

De hecho, a simple vista no se ve, pero en el vídeo enfoca que justo en el bolsillo del chico se marcaba la caja que contenía el anillo de pedida. Luego llegó el "momento poema" en el que suelta el discurso de amor hacia Blanca hasta que llega el gran momento, se arrodilla y le pide matrimonio.

"La cajita estaba al revés y no se veía el anillo", ha descrito en el vídeo. "¡No me lo puedo creer!", le responde ella. Lo más mágico ha sido que, cuando le ha dicho que sí, han empezado a sonar las campanas de la iglesia. El vídeo ha alcanzado más de medio millón de visualizaciones y 50.000 'me gusta'.

Han recibido cientos de mensajes encantados con lo natural que ha sido todo el momento: "Me encanta esta pedida sin gente, algo íntimo y con los nervios".