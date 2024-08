Hace este bonito gesto en un avión y consigue miles de me gusta

Lo que para algunos son situaciones irrelevantes, para muchos otros suponen todo un reto. Algo muy común cuando hablamos de subirse a un avión, uno de los miedos más comunes a todas las edades.

La verdad es que un avión es un medio de transporte en el que es fácil vivir situaciones de lo más variopintas, donde no es raro ver como algún pasajero se duerme antes incluso de despegar mientras otro, a su lado, no pueden ni contener las lágrimas del miedo.

Por eso es tan llamativo este bonito gesto de la tuitera Leo (@_leonera_) quien ha cautivado la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con su ternura y empatía con un pasajero desconocido.

"Hoy he cogido un avión. En el despegue, he visto que el chico de mi lado se ponía muy nervioso. Entonces yo, totalmente impotente ante un posible accidente aéreo, le he ofrecido instintivamente mi mano", ha contado la tuitera.

"El inestimable salvavidas: poder agarrar de la manita cuando tenemos miedo", ha concluido la tuitera, contando así una muestra de humanidad que ha emocionado a los tuiteros, consiguiendo más de mil me gustas y 60 visualizaciones.

"Como chica que sufre de ese miedo, esa clase de gestos se agradecen mucho. Parece una tontería pero te lleva a pensar que hay humanidad y el tacto tranquiliza. ¡Muy bonito créeme!"; "¡Todavía hay humanidad!", son algunos de los comentarios que ha recibido.