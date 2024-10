Hace una cata de quesos de Mercadona y cada reseña es mejor: hay un claro favorito

El creador de contenido (o "influenciador en redes sociales") malagueño Marcos, conocido como @su_colega, dueño de una peluquería y uno de los fundadores de OGS's, una línea de ropa que creó junto al 'streamer' IlloJuan (uno de sus mejores amigos), ha hecho una cata de quesos y cada reseña es mejor que la anterior.

"El otro día hice una cata con los mejores quesos del Mercadona. Aquí tenéis una humilde guía para saber cuál llevaros y cuáles no", ha escrito en el hilo de la red social X, antes conocido como Twitter, en el que ha cosechado hasta 2.000 'me gusta' (y subiendo).

El primero que ha probado (1,5 de 5 estrellas) ha sido el queso tierno: "El sabor pasa desapercibido, textura muy blanda y nulo olor, es un queso muy normalito, no levanta pasiones". El queso añejo ibérico lo ha calificado con un tres de cinco: "Textura media, suave, no huele mucho y no, no sabe a jamón. No es un queso que destaque, se queda en mitad de la tabla".

La calificación más baja ha sido el semicurado de cabra (1,5): "Mal, textura plasticosa, se nota mucho que está hecho con leche de cabra y a mí personalmente este no me convence porque el sabor lo delata".

Dos de los que más le han gustado han sido al añejo seco y el semicurado suave y cremoso. Del primero ha opinado que tiene "mucha personalidad, un sabor muy intenso, y un regusto final potente, quizás no me comería más de 2 trozos seguidos porque satura. Textura dura y quebradiza". El segundo, por otro lado, dice que es más duro en su textura, pero más suave en sabor.

Para rematar, el queso que más le ha gustado es el viejo tostado, con un 4,75 de 5 estrellas. Una frase le ha bastado para dar su opinión: "Lo más parecido a besar a Jesús Cristo".