Hacienda le embarga el coche y después de un año y medio llama para darle esta noticia

El tuitero @LordAzote_ ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, cuál es la notificación que le ha dado Hacienda un año y medio después de embargarle el coche.

Según ha explicado el tuitero, en 2023 la Agencia Tributaria procedió a embargarle su vehículo como consecuencia de tener deudas pendientes, por lo que se quedó con su coche para posteriormente sacarlo a subasta, un procedimiento común en estos casos.

Pero la inesperada sorpresa ha llegado en octubre de 2024, un año y medio más tarde, cunado el propietario del vehículo ha recibido una llamada de Hacienda de lo más insospechada.

Tras haber dado ya su coche por perdido, el tuitero se ha quedado a cuadros cuando, al responder la llamada, la Agencia Tributaria le ha informado de que puede ir a recoger su coche.

¿El motivo? Después de que la institución pública haya sacado el vehículo a subasta en varias ocasiones, en ninguna de ellas ha conseguido que el coche se venda, por lo que han sido incapaces de desprenderse de él.

"Que me llama Hacienda para decirme que el coche que me embargaron hace más de año y medio lo han sacado a subasta varias veces y no lo quiere nadie. Que vaya a por él...", ha relatado el tuitero entre risas.