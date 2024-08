Ibai aparece de forma inesperada en el TikTok de esta influencer y revoluciona las redes

El conocido streamer Ibai Llanos ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales apareciendo de manera inesperada en un vídeo de TikTok junto a la creadora de contenido Lola Moreno, más conocida popularmente como 'Lola Lolita'.

Durante el vídeo, subido a la cuenta de TikTok de la influencer (@lolalolita), se ve a los dos creadores de contenidos bailando juntos durante sólo 15 segundos, un tiempo que ha bastado para que los usuarios revolucionen X y TikTok con sus comentarios y teorías.

La tiktoker ha titulado el vídeo "El cuadradinho", en referencia a un baile de twerk que consiste en hacer un cuadrado con un movimiento de cadera, pero que los influencers han querido versionar de manera divertida, haciendo el citado cuadrado con los brazos.

Como era de esperar, muchos de los comentarios han especulado sobre la posibilidad de que Ibai y Lola Moreno tengan algo juntos, y hasta incluso sobre que sean pareja, pese a que ahora mismo teóricamente ambos se encuentren en una relación con otras personas.

Además de estas teorías, los usuarios también han destacado positivamente el cambio físico de Ibai, y se han reído con la particular versión del sensual baile y con la cara de concentración del streamer: "Este cuadrado sí que me sale".

"Este dúo si que no me lo esperaba"; "Top crossovers inesperados"; "Vivimos en una simulación"; "Lo de Ibai haciendo el quadradinho me parece increíble"; "¡Madre mía! ¿Y esta JOYA?", han sido algunos de los comentarios en el vídeo que ya lleva más de 700.000 visitas y 135.000 me gustas en sólo tres horas.