Ibai Llanos da una lección su respuesta a los que le dicen que estaba más guapo con más peso

El streamer y creador de contenido vasco Ibai Llanos ha publicado el que ya es uno de los tuits de este año en la red social de X, la antigua Twitter, tras responder a un usuario que destacaba que la gente le decía que estaba más guapo antes de su transformación física.

Todo comenzó con una publicación de la cuenta de Terreno Viral en la que destacaba con dos fotos el increíble cambio físico que está protagonizando el streamer, ya que ha perdido mucho peso con una vida sana y una rutina deportiva que está difundiendo a diario en sus redes sociales.

A este mensaje le contestó el usuario @MdeMike, que no dudó en criticar a las respuestas que estaban dando y hacer la siguiente reflexión: "Es entrar a este tuit y ver cientos de comentarios del palo 'estaba mejor gordo' lo cual demuestra que la salud de Ibai nunca le importó a nadie".

Llanos, tras leer este tuit, quiso hacer una aclaración que ya lleva más de 130.000 me gusta: "Jajaja no te enfades hombre ya sabes cómo son las redes sociales. Yo es que ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos".

"No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud. Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan jajaja", sentenció.

Además, en otra publicación recordó que han estado durante años llamándole "gordo y obeso" y se resignó con que "ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal".

"Twitter: Este ha adelgazado porque se está drogando. Yo en mi tik tok: día 129 de cambio físico hoy vamos a levantar 160 kilos de peso muerto. Cuesta mucho decir que alguien está currando bien en algo, pasa siempre", finalizó Llanos.