Ibai se pronuncia sobre su comentada escena en el aeropuerto y explica qué le pasaba

El streamer Ibai Llanos ha sido noticia en la tarde del lunes después de que se viralizasen unas imágenes suyas en una silla de ruedas llegando al aeropuerto de Barcelona desde México, donde ha estado tres semanas por el mundial de la Kings League.

El creador de contenido se ha pronunciado horas después, ya desde su directo en Twitch: "La gente, como siempre, queriendo grabar a todo el mundo bajo cualquier situación y ya está".

"Me parece increíble pero vamos. Ahora es lo típico que se hablará durante días que iba en silla de ruedas, que estaba jodido y no sé qué. La realidad es que yo llevaba una cuajada de México que he ido al avión sin dormir porque salí de fiesta por Monterrey, espectacular. No puedo decir otra cosa. Es así", ha dicho.

"No me pasa nada. Tengo tos. Es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido nada y estar jodido. Es así. No tiene mucho más", ha zanjado antes de decir que no ha ido al médico ni nada por el estilo.

Por último ha afirmado que ha dormido y está "de puta madre": "Necesitaba dormir un poco porque habían sido días locos, la verdad que sí".