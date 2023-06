Ignatius cuenta lo que le ha pasado con dos extranjeros que han ido a su show: "Fueron a la policía"

El cómico Ignatius Farray ha contado el percance que ha vivido recientemente en uno de sus shows con una pareja de extranjeros que fueron a verle. El humorista canario ha empezado explicando que había una mujer seria que "se quejaba insistentemente al personal del local de que el show no empezaba exactamente a su hora".

"Y efectivamente empecé diez minutos tarde, comentándole nada más salir esa ansia de puntualidad. Y ella me dijo que me callase y empezase la actuación ya", ha proseguido. Ignatius notó que su acento no era de España y le dijo si era rumana y ella le dijo que no y que "en los países del norte de Europa de donde era ella sabían cómo comportarse correctamente".

Y ahí empezó el lío: "Y, a lo mejor no medí, pero le pregunté entonces que si ella era una puta nazi". La pareja de la mujer, "a lo Will Smith, se levantó hacia mí para amenazarme": "Y la sangre no llegó al río, pero entre exabruptos me gritaba que no me dirigiera así a su mujer. Ella también se levantó, y me tiró su copa de vino encima (como si yo llevara mis mejores galas cuando voy a actuar)".

"Hacía muchos años que no me pasaba algo así. Por el camino había perdido la capacidad de crear esa tensión de los good old times a cambio de confianza y complicidad. Yo sentí nostalgia. Y ellos salieron del sótano vociferando y quejándose de que el show no había empezado todavía", ha explicado en un hilo de Twitter.

El cómico ha apostillado que esto es responsabilidad suya y que se precipitó con lo de "puta nazi": "Fueron a la policía. Y ahorita tengo en alguna comisaría de Madrid una denuncia por delito de odio".

Horas después ha escrito en el mismo hilo: "Le tenía que haber dicho '¿Sabes lo que es peor que la impuntualidad?... El holocausto'... A lo mejor el holocausto empezó también diez minutos tarde y por eso se ensañaron tanto los nazis".

