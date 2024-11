Iker Jiménez dice que "piden su cabeza" y Cayetano Rivera no duda con su respuesta

Iker Jiménez está en el ojo del huracán después de ser acusado por algunos programas, por varios medios de comunicación y por cientos de usuarios de X (antes Twitter) de lanzar "bulos" sobre la DANA que ha destrozado la Comunidad Valenciana y ha dejado más de 200 muertos.

Para defenderse de las críticas, el presentador de Horizonte y de Cuarto Milenio ha elaborado un vídeo de más de una hora respondiendo a todos aquellos que según él lo han atacado de forma injusta.

Ha afirmado Jiménez que él no ha lanzado bulos y que la mayoría de medios de comunicación se hizo eco de las mismas noticias que él. Sobre todo ha sido criticado por decir que había "muchos muchos" cadáveres en el parking de Bonaire donde, afortunadamente, después no había ninguno.

"Si van a por mi, piden mi cabeza y me van a descabezar, este señor no se va a quedar quieto y ojo a la que os viene, ojo a la que os viene...", ha escrito Jiménez en el tuit donde ha lanzado el vídeo.

A esta publicación ha respondido mucha gente, uno de ellos ha sido el torero Cayetano Rivera, que ha mandado su cariño al presentador: "Mis respetos y todo mi apoyo!". También le ha mostrado apoyo el escritor Arturo Pérez-Reverte según ha contado el propio Iker Jiménez.

"Gracias @perezreverte, periodista inmortal de Pueblo. No sabes la energía e ilusión que me da lo que me has dicho! A por ello!!!", ha escrito Jiménez, que en el vídeo de YouTube ha hablado también de este mensaje aunque no ha querido desvelar la conversación con Reverte.

"Lo que te he dicho es la verdad, merecida de sobra. Un abrazo", ha replicado el escritor.