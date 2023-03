El 'influencer' Telmo Trenado cuenta cómo son de fiesta Froilán y Victoria Federica

El influencer Telmo Trenado, con más de 150.000 seguidores en Instagram, ha contado en una entrevista en la Cadena SER cómo es salir de fiesta con Victoria Federica y con Froilán, nietos del rey Juan Carlos I y sobrinos de Felipe VI.

Raúl Pérez, presentador de A las bravas, le ha preguntado directamente por compartir noche con Victoria Federica. "Muy maja, me la he encontrado varias veces por ahí", ha dicho Trenado.

"Ni se cotiza quién llegó el último a casa de los dos", ha dicho Pérez en tono de humor. Trenado ha señalado que ese día ella "estuvo formal" porque tenía otro bolo al día siguiente con el que entonces era su pareja.

"Ella a algún que otro after yo creo que ha ido", ha comentado el creador de contenido. "¿Tuviste miedo de acostarte y levantarte en Abu Dabi sin saber cómo y sin saber qué había pasado ahí?", ha querido saber Pérez en referencia al lugar de residencia de Juan Carlos I.

"Eso suele ser más cuando salgo con Froilán", ha dicho entre risas antes de decir que sí ha coincidido con él. "No hemos quedado, no hablamos por Whatsapp pero tenemos mucha gente en común o de repente al final acabas en un sitio que está él, en un after o donde sea", ha finalizado.