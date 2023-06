Este inglés arrasa en TikTok con las tres frases que son básicas para vivir en Andalucía: "Tienen mucho arte"

Uno de los mayores retos para muchos extranjeros cuando visitan España llega a la hora de aprender el idioma, ya que, aunque en líneas generales, el castellano tiene una estructura gramatical similar y un vocabulario que puede parecer asequible o parecido en muchas zonas, existen excepciones en cada rincón de la geografía española: acentos, dialectos, frases hechas y muchas expresiones que pueden convertir aprender español en todo un hándicap.

Pese a ello, con el paso del tiempo y prestando atención, se puede llegar a comprender e incluso utilizar todas estas expresiones. En nuestro país, una región que se caracteriza particularmente por este tipo de expresiones que, incluso en muchas zonas de España pueden generar confusión, es Andalucía.

Su peculiaridad en el acento -aunque en cada provincia es distinto-, pronunciaciones y singularidades la hacen únicas. Con el objetivo de que la gente pueda comprender y utilizar algunas de estas frases, un inglés ha recopilado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @inglesandaluz, tres frases que en Andalucía poco o nada tienen que ver al resto de España.

"Tres frases básicas para vivir en Andalucía", comienza diciendo en el vídeo. La primera de ellas es: "Estoy de acuerdo contigo, que en inglés sería 'I agree with you' y en andaluz: 'Aro aro".

La segunda frase a la que se refiere este inglés es: "¿Puedes esperar por allí por favor?", que en inglés se traduciría ocmo "Can you wait over there please?" y en andaluz, como bien afirma este tiktoker, sería: "Tate ahí (Estate ahí)".

Por ´último, la tercera frase a la que hace alusión este inglés sería "¿No te parece curioso?", que en inglés se dice "Don't you think that is strange?" y en andaluz se traduciría como "Fitetu (F´ijate tú)".

Como no podía ser de otra forma, los comentarios al vídeo son de lo más pintorescos aunque la mayoría son de reconocimiento ante este inglés que se ha adaptado a las mil maravillas a Andalucía, y que en cada vídeo hace alusión a su riqueza lingüística y "al arte" que tienen, llegando a afirmar que es "el dialecto más evolucionado que he encontrado".