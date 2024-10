Iniesta responde al tuit de Pedro Sánchez y las reacciones que le llegan hay que verlas para creerlas

El ya exfutbolista Andrés Iniesta anunció el pasado martes y con 40 años su despedida del fútbol tras 18 plagados de éxitos, alegrías y un sinfín de títulos tanto con el FC Barcelona como con la selección española.

Para la historia, si hay que destacar un momento especial, siempre quedará el gol en la final del Mundial de 2010 contra Holanda, que dio a España la primera estrella, pero no es el único. También queda en la retina el que anotó en mayo del 2009 en Stamford Bridge contra el Chelsea para clasificar en el descuento al Barça de Guardiola para la final de la Champions, que acabaría ganando el triplete.

Su fútbol, más allá de estos momentos claves, así como su personalidad, humildad y capacidad de trabajo ha creado escuela y ha sido fuente de inspiración para millones de niños en todo el mundo.

Por ello, las reacciones a su despedida no tardaron en llegar. El gracias Iniesta fue trending topic y todo el mundo del fútbol, del deporte y la sociedad en general le agradecieron su trayectoria. Al albaceteño le llegaron mensajes de excompañeros, de clubes hasta del Real Madrid o incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hoy cuelgas las botas, Andrés Iniesta. Te retiras convertido en una auténtica leyenda del fútbol mundial, pero sobre todo, en una persona ejemplar. Marcaste el gol de nuestras vidas y te echaste el país a la espalda para darle el primer Mundial a España. Un gol que, como bien dices, 'lo marcamos todos'. Hoy has dicho que 'los futbolistas pasan, las personas quedan'. Tú, sin duda, eres de los que quedan para siempre. Gracias por ser como eres dentro y fuera del campo. Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa", le escribió el jefe del Ejecutivo en X.

Iniesta contestó a Sánchez con un escueto "muchas gracias por sus palabras 🙏🏼". Sin embargo, esta respuesta le ha generado multitud de comentarios negativos reprochándole esta contestación y hasta le han llegado insultos.

Muchos usuarios no han dado crédito con las respuestas que estaba recibiendo. "Andrés está agradeciendo a todo el mundo por las palabras que han tenido con él y la gente se mete a insultar. La vida tan pobre y desgraciada que tienen algunos por no decir muchos", ha apuntado un tuitero.

Otro ha elogiado la educación de Iniesta: "Cuando aparte de uno de los mejores futbolistas de la historia eres un auténtico señor (educado y respetuoso) Grande Iniesta". "La gente criticando en comentarios a Andrés Iniesta, uno de los futbolistas más prolíficos de nuestro país, porque agradezca al Jefe de Gobierno de España que reconozca su trayectoria. Estáis mal, eh...", ha reaccionado un tercero.

"Andrés Iniesta, una persona educadisima, le da las gracias al Presidente del Gobierno de su país, quien le ha dedicado unas bonitas palabras por su retirada. Los comentarios... Más Iniestas y menos Carvajales", ha publicado un tuitero, que ha recopilado algunos mensajes que le han llegado a Iniesta como "a ese no Andrés", "no te hinques", "has perdido mis respetos", "rojo tenías que ser" o "vete mierda, calvo".