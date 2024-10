Va a ver un piso de tres habitaciones en alquiler y alucina al saber el precio: "Esto es insostenible"

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha contado en el conocido podcast Saldremos Mejores la situación que ha vivido al intentar alquilar un piso de tres habitaciones.

"Fuimos a ver un piso de tres habitaciones en Carabanchel (Madrid) que estaba a 1.400 euros. Y, según fija el índice de precios, tendría que estar entre 550 y 750 euros", ha revelado.

Valeria Racu ha explicado que lo que hay que hacer "no va de limitar los precios a como están ahora mismo". "No los podemos pagar ya porque, sinceramente, esto es insostenible", ha añadido.

"¿Qué medidas se pueden tomar? Bajar los alquileres, primero, y luego regularlos. Medidas de fiscalidad que tendríamos que mirar y quitar esas bonificaciones y ponerlas al revés", ha expuesto.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha señalado en el podcast que hay que "recuperar las viviendas que vendimos a los fondos buitres". "Si no hubieran acabado en manos privadas, tendríamos un 40% de parque público estatal", ha detallado.

"Ya no nos echa de casa la policía. Si tu casero quiere poner un piso turístico, te va a mandar a Desokupa y le da igual que tengas un contrato de 5 o 7 años. Ya no hablamos de medidas concretas. Estamos en una situación insoportable", ha denunciado, con unas palabras que se han hecho virales, con más de 2.000 me gusta.