Irene Villa responde así a algunos de los chistes que se cuentan sobre ella: lección con mayúsculas

Irene Villa, que a las 12 años perdió las dos piernas en un atentado de ETA, ha respondido de forma magistral a los numerosos chistes que se hacen sobre ella desde hace años.

En una entrevista en el podcast Escapando Palante, Villa ha sido extremadamente clara: "Hay chistes sobre mí. ¿Qué fue lo primero que se le pasó a Irene Villa por la cabeza? ¡Sus piernas! Claro, es que es así", ha asegurado.

"¿Cómo no me voy a reír yo del humor negro cuando estás vivo?", se ha preguntado antes de que le insistieran: "¿Pero te hace gracia?". Y ella ha respondido: "A ver, el de la mujer explosiva sí, por ejemplo".

"Que no hago pie en la piscina. Pues es verdad, es que esa broma la hago siempre porque estoy en la piscina pública y me dicen: '¿Cubre mucho?'. Digo: 'Hostia, a buena le has ido a preguntar. Espérate que buceo y te digo".

"Esos chistes ahora está mal visto hacerlos", le han insistido en el podcast. Y ella ha repetido: "Bueno, pero tú te aceptas y te quieres y te da igual que la gente se ría. La verdad, a mí principalmente me da igual porque cuando tienes algo asumido... Eso es lo bueno de tener las cosas aceptadas, asumidas y sanadas".