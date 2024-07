Javier Aroca deja caer esta frase a Ayuso tras lo sucedido con Nacho Cano: no tiene desperdicio

El tertuliano Javier Aroca ha dejado caer una jugosa frase dedicada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la detención de Nacho Cano.

En el programa Todo es Mentira, de Cuatro, Aroca ha empezando asegurando que lo ocurrido con el artista le ha sorprendido mucho.

"Porque yo considero a Nacho Cano una persona bien, dentro de ese grupo de la gente bien de este país", ha dicho antes de asegurar que él no pone en duda "que haya podido ser un error porque la Policía también se equivoca, como los jueces, por cierto".

"Ante una situación como esta, que se despache diciendo a la Policía criminal, insinuando que puede acabar en una cuneta, hablar de la Stasi, de manipulación, de impunidad de la Policía... a lo mejor es que él tiene otros datos de la Policía, no lo sé, pero hablar de manipulación, impunidad... en un mismo argumento, me parece un argumento torpe y débil para defenderse", ha criticado Aroca.

"Que tiene todo el derecho del mundo a defenderse, después ya veremos si se demuestra todo lo que se dice de él, pero me parece que es muy débil", ha insistido.

"Si yo fuera Isabel Díaz Ayuso, no me dejaría defender por este individuo porque la está involucrando en una situación que veremos a ver cómo acaba. Ayuso seguramente tendrá otras personas, también amigas o amigos de ella, y que no tendrán problemas a lo mejor con la Policía o la Administración", ha proseguido.

Y es entonces cuando ha soltado: "A veces es preferible elegir uno a sus enemigos que a sus amigos porque los amigos te pueden llevar a situaciones bastantes indeseables".