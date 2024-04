Javier Gállego cuenta indignado lo que le ha pasado al pedir un café en Madrid: para pensar mucho

El tertuliano Javier Gállego ha contado indignado la experiencia que tuvo al pedir un café en un establecimiento muy cercano a la Gran Vía de Madrid.

Todo ello tras hablar en Julia en la Onda, de Onda Cero, sobre las protestas en Canarias por el turismo masivo. "Estamos hablando de las islas en España, donde evidentemente tienen una sobreexplotación y esa dimensión se nota en la vida diaria. Pero es que en Madrid a mí me pasó el otro día en plena Gran Vía", ha empezado diciendo el periodista.

"Decidí tomarme un café con leche en una de las terrazas de la Plaza de Santo Domingo, al lado de la Gran Vía. Y cuando vino el camarero me preguntó y le dije un café con leche, por favor. Y me contestó muy serio que ya no servían a esa hora café con leche porque es la hora de, o las bebidas, o la cena para turistas", ha relatado.

Gállego ha subrayado que en aquel momento eran las 17.40 y él se tuvo que levantar. "Claro, como tenía también prisa no pedí el libro de reclamaciones. Es que esto es para pensarlo", ha lamentado.

"Yo me levanté, ya te digo que si hubiera tenido un poquito más de tiempo hubiera pedido el libro de reclamaciones porque igual obligación tienen de servir un café con leche que una copa o una cena para turistas, pero como a las 18.00 se ve que empiezan ya a dar las pizzas o las paellas prefabricadas para los gregarios que acuden con la banderita...", ha criticado.

Gállego ha señalado que "se están convirtiendo todos los centros de las ciudades en una sobreexplotación y hay ciudades donde se empieza a legislar": "Nueva York y Venecia están empezando a regular. Vivimos en una ciudad cada vez más gregaria, por un lado individualista pero al mismo tiempo adocenada".

Lo que le ha pasado a Gállego recuerda mucho a una anécdota que contó hace unos meses Daniel Fuentes, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Alcalá.

"He querido sentarme a tomar un café en una terraza del centro de Madrid. Me han dicho que 'en la terraza sólo copas o alcohol' (a las 12h50), que si quiero bebidas calientes tiene que ser en el interior. La terraza vacía", contó antes de rematar: "Defina en qué se ha convertido Madrid".