Jedet alerta sobre lo que está viendo en las niñas de 16 años

El tuitero @winston_lobo ha subido a la red social X un tuit en el que ha insertado un vídeo donde la artista Jedet alerta sobre los peligros y los efectos secundarios de los retoques estéticos.

En concreto, la actriz, cantante y creadora de contenido Jedet habla con la influencer Laura Escanes, durante uno de los episodios de la tercera temporada del podcast "Entre el cielo y las nubes" de la catalana, sobre la presión estética que sufren las mujeres y las consecuencias de las modas en este sector.

En este sentido, la actriz se ha mostrado muy crítica con los retoques estéticos, especialmente con el bótox y el ácido hialurónico -pese a admitir que ella lleva muchos de ellos-, y ha hablado desde la experiencia para alertar a las chicas jóvenes sobre las consecuencias del abuso de estos arreglos.

“Cuando empezó toda esta moda del ácido hialurónico y el bótox, los rellenos, que empezaron sobre el 2012-2013, ahí fuimos todas a pincharnos. A ti te decían que eso se te iba en seis meses, ¡eso es mentira!", ha empezado la artista.

"Que se reabsorbía", ha apostillado Escanes, quien le ha dado la razón a su entrevistada: "Yo hace años que no me pincho los labios y tengo unos morros que...". "¡Dañan a las niñas!", ha proseguido Jedet con indignación, y ha añadido que, por culpa de esto, ahora se ven "niñas de 16 años con la cara de una cuarentona".

Además, también ha subrayado que una consecuencia perjudicial de "picharse en exceso" es que la cara pierde la expresión, haciendo que la persona acabe con la cara hinchada "como una almohada", un efecto conocido como "pillow face".

"El ácido hialurónico genera agua, por lo que tú te pones ácido en la boca y te va pesando para abajo, y te quita la sonrisa. Si tú te pinchas en exceso se te va quedando lo que yo tengo, que es el pillow face", ha explicado Jedet.

"Yo estoy pinchada para no gesticular mucho porque en el momento que gesticulo mucho soy una almohada, no expreso las expresiones bien. Notas que estoy enfadada porque estoy gritando, pero si no estoy igual", ha añadido la artista, refiriéndose a su expresión facial.

Por último, la actriz ha avisado a las chicas de que los retoques estéticos no son una broma, sino de se trata de algo "muy peligroso" porque "los cambios con los rellenos son instantáneos".

La reflexión de la artista ha tenido una gran acogida en redes sociales, logrando hacerse viral y conseguir el aplauso de la gran mayoría de usuarios, incluso de los que no la conocían anteriormente: "Está reconociendo lo que para ella es un error, lo está haciendo públicamente y lo está haciendo para que las mujeres no caigan en el mismo fallo. No sé quién es esta mujer, pero está siendo valiente. Mis respetos".

Por su parte, el tuitero @winston_lobo ha titulado el tuit, que ya lleva más 17.000 me gustas, con un claro mensaje de apoyo: "La importancia de hablar desde el conocimiento y contar verdades".