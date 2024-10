Jesús Calleja da una sonadísima respuesta a un terraplanista 

El aventurero Jesús Calleja ha dado una sonada respuesta a un terraplanista que ha asegurado que "la Antártida que nos cuentan no existe".

"Yo he pilotado helicópteros en la Antártida, por la real Antártida, no la que nos cuentan. La Antártida que nos cuentan no existe", dice el hombre, a lo que Calleja responde: "Yo estaba allí, en los mismos sitios que tú citas, y no se parece nada la experiencia".

"Ya sé que tú eres terraplanista y que la Antártida para ti es muy diferente que para mí o para el 99% de la humanidad", prosigue el aventurero antes de responder a otras palabras del otro hombre, que aseguraba que allí "hay una base secreta norteamericana".

"Pues no es así, de hecho es la mayor población Antártida, hay unas 1.500 personas en verano y unas 300 en invierno. Te voy a decir mi experiencia en esa base tan secreta", dice el aventurero antes de dar paso a unas imágenes de uno de sus programas en el que entraban precisamente en la base.

"Vamos a intentar entrar en la base, no dejan entrar a ningún turista", se le oye decir. Y luego cuenta lo que pasó: "Me abren la puerta y sale un científico y dice: 'Hostia Calleja". Se trataba del primer español que iba va a pasar todo un año allí dentro.

"Así que de secreta nada, porque nos invitó a entrar, nos enseñó todos los rincones de la base", asegura el aventurero, que también responde a otras palabras en las que el hombre dice habla de la Base IceCube, donde supuestamente se hacen experimentos.

"No existe", asegura Calleja. "IceCube es un experimento que se dedica a fotografiar neutrinos. Está allí mismo. Hablas que se captura allí una partícula llamada taquiones. Pues no. Los taquiones son una partícula imaginaria que no existe, solo se emplea para cálculos hipotéticos, pero no existe", insiste.

"Digo esto porque es importante: la gente nos ve y tiene que tener una información y la información debe ser muy precisa, sobre todo cuando hablamos de ciencia, no decir cosas con bastante imprecisión", reitera.

Y remata: "Uno de los dos (él o yo) se ha liado de continente... Es la era del smartphone y que nunca esté señor cuelgue ni una sola foto de nada de lo que le ocurre...sus seguidores, que no son pocos, se lo agradecería mucho!".