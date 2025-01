Jesús Calleja, a pocos días de viajar al espacio, revela el valioso consejo que le dio Pedro Duque

Jesús Calleja será el tercer español de la historia en ir al espacio tras Pedro Duque y Miguel López-Alegría. El aventurero se ha unido a Mediaset y a Prime Video y viajará a abordo del cohete New Shepard, de Blue Origin, en los próximos meses.

El próximo 3 de febrero se podrá ver en Prime Video los dos primeros episodios en los que Calleja se preparará para el viaje con los astronautas Pedro Duque, Miguel López-Alegría y Pablo Álvarez.

Antes visitará a lugares clave para entender lo que supuso el viaje espacial como el Gran Telescopio de Canarias, las instalaciones de Blue Origin, en Seattle, el Johnson Space Center de la NASA en Pasadena (California) y el Centro Europeo de Entrenamiento de Astronautas de la Agencia Espacial Europea.

Este lunes en las instalaciones de Mediaset, Calleja ha comparecido ante los medios para explicar cómo será su aventura y para contar algunos de los secretos del viaje. Ha explicado el presentador cuál fue el valioso consejo que le dio Pedro Duque para cuando esté subido en el cohete.

Ha comentado Calleja que un vuelo de este tipo "es muy estresante" porque hay muchos ruidos y muchas vibraciones, por eso le dijo Duque que tiene que saber cada segundo qué va a pasar, como un piloto de Fórmula que lleva el circuito y se sabe de memoria las trazadas, los baches y todo lo que puede pasar a su alrededor.

"Llevo una tabla que la llevo en una chuleta en el mono de vuelo y voy viendo 'en el momento cero hasta el minuto diez habrá llamas que subirán por encima de las ventanillas y parecerá que te estás quemando, pero no pasa nada, es normal'. Luego 'minuto diez al kilómetro no sé qué va a vibrar mucho la nave porque no sé qué'", ha contado ante los medios.

Calleja ha hablado también de que hay varios detonadores que explotarán durante el vuelo por lo que "son todo explosiones". Otro momento crítico es la salida de los paracaídas: "Hay fases muy angustiosas. Hay fases que mi cuerpo pesa 350 kilos y notaré que no respiro 'pues no te preocupes, aguanta el aire porque claro en tus pulmones hay 350 kilos'. Todo esto tienes que saberlo. Saber todas las fases porque sino te vas a morir de un jodido infarto".