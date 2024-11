Jesús Cintora pregunta al juez Bosch por la "impunidad" de Ayuso y él deja claro qué puede pasar

El juez Joaquím Bosch ha sido meridianamente claro cuando el periodista Jesús Cintora le ha preguntado por la "impunidad" que, a su juicio, tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia.

En una entrevista en su canal de YouTube, el periodista ha planteado: "Hay gente que ve sangrante que Díaz Ayuso esté permanentemente saliendo a comentar otros asuntos de otras personas, de otros partidos, y sin embargo se mantiene esa impunidad, no se la ha visto declarando por un asunto tan grave como ese protocolo de la vergüenza por el que se decidió que había ancianos que no eran trasladados a hospitales".

Bosch ha sido tajante: "Esta es una valoración que deben hacer los tribunales competentes y yo no tengo todos los datos para ver en cada caso concreto cómo se aplicó ese protocolo ni la responsabilidad directa que podría tener Díaz Ayuso, porque para imputar una responsabilidad penal se tendría que demostrar que ella participó, que supo lo que ocurría y que es responsable directa a través de una relación de causalidad con esas muertes".

El juez ha insistido en que eso "obviamente debe acreditarse y son los tribunales en cada caso concreto los que deben decidir": "Una responsabilidad de tipo genérico es la responsabilidad política. Y esto se puede valorar si la presidenta autonómica, sabiendo todo lo que había, articuló un equipo en su gobierno autonómico para impedir todas esas muertes".

"Pero esa responsabilidad política no lleva necesariamente a la penal, lo cual no quiere decir que no pueda existir responsabilidad penal. Pero se tiene que acreditar que la presidenta autonómica pudo haber actuado de otro modo, que tenía la capacidad de decidir y que con su omisión o conducta negligente puede ser responsable de esas muertes", ha explicado Bosch.

Dicho eso, ha matizado: "Me parece absolutamente normal que se busquen todas las responsabilidades políticas, civiles e incluso penales y más todavía si son familiares de los miles de víctimas. No solo tienen derecho, creo que les asiste la razón moral".