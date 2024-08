Jordi Cruz da la respuesta más implacable al polémico mensaje de Ayuso 

El presentador Jordi Cruz ha dado una implacable respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un polémico mensaje que ésta ha publicado en referencia a la púgil argelina Imane Khelif.

Todo ello después de que Ángela Carin se retirara de los octavos de final de los Juegos Olímpicos a los 46 segundos tras recibir dos fuertes golpes de Khelif y de que se propagase el rumor de que era una atleta trans.

El periodista de TVE Ernest Riveras explicó el asunto: "Lo primero que tenemos que decir es que no es una atleta transgénero. Está compitiendo en el cuadro femenino de boxeo y no es una atleta transgénero".

"La polémica venía porque cuando llegaba al combate contra la italiana Ángela Carini ésta a los 46 segundos ha tirado la toalla. Y todo el escándalo también viene de Italia y sobre todo promocionado por Georgia Meloni", ha señalado.

"Imane Khelif, lo que le pasó, es que no pasó un test de sexo, un test de género, después de ese mundial y la descalificaron porque le dijeron que tenía cromosomas XY. Pero el Comité Olímpico Internacional preguntó a la Federación Internacional, que no la reconoce el COI a la Federación, qué cuáles pruebas eran esas. Por protocolo médico no lo dan, no le han hecho un test de testosterona, así que no hay ningún argumento en el que se basa lo que está pasando y por lo tanto la elegibilidad para ella ha sido total y está participando", subrayó el periodista.

"Repito: no es un atleta transgénero", insistió Riveras. Pese a todo, Ayuso escribió un mensaje en X en el que decía: "La abolición de la mujer es injusta y perversa. The abolition of women is unfair and evil".

Y Jordi Cruz ha replicado: "Lo injusto y perverso es no borrar el tweet sabiendo que la noticia es falsa".

Mientras, el COI ha asegurado: "Hemos visto información engañosa sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las dos atletas han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Campeonatos Mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y los torneos sancionados por la IBA".

"Estos dos atletas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA. Hacia el final de los Campeonatos Mundiales de la IBA en 2023, fueron descalificados repentinamente sin ningún proceso debido", ha subrayado.

Y ha rematado: "La agresión actual contra estos dos atletas se basa enteramente en esta decisión arbitraria, que fue tomada sin ningún procedimiento adecuado, especialmente considerando que estos atletas habían estado compitiendo en competiciones de alto nivel durante muchos años".