Jordi Évole compara a Lamine Yamal con Estopa y deja una reflexión a tener MUY en cuenta

El periodista Jordi Évole ha publicado una columna en La Vanguardia que ha dedicado a hablar del nivel del futbolista de la selección española Lamine Yamal durante la Eurocopa 2024 y no ha dudado en compararle con los Estopa, David y José Muñoz.

Tras hacerse eco de la canción que el histórico grupo español versionó en su concierto de Barcelona en honor al deportista de 16 años, el comunicador ha asegurado que ambos referentes son "los fenómenos que más consenso provocan en un país más acostumbrado al desacuerdo que al acuerdo".

"A Lamine y a los hermanos Muñoz no les han regalado nada, por mucha suerte que hayan podido tener, que evidentemente la han tenido. No son representativos: sus casos de éxito son únicos entre millones", ha expresado.

"Pero los tres tienen memoria, conciencia de clase. Saben lo que es venir de abajo y se sienten orgullosos de ello. Lamine celebra los goles componiendo el 304 con los dedos, el código postal de su barrio de Mataró, Rocafonda. David y Jose se han inventado una escenografía para su macroconcierto en la que se respira Cornellà y Sant Ildefons por todos sus poros", ha expuesto.

Jordi Évole ha justificado que ese el motivo por el que "los quieren" y "por eso tanta gente se identifica". Algo que ha señalado, antes de resaltar que "igual España se parece más a la periferia que al centro" o "la mezcla es más genuina que la pureza".

"Y ellos gustan porque son auténticos, uno de los adjetivos más deseados en una sociedad de la apariencia de la que pasan. Actúan sin guion, sin filtros, como les sale", ha defendido.

Después de la clasificación de España a la final de la Eurocopa, Évole ha ironizado con que Lamine y Nico Williams son dos extremos que "no nos tensan, no nos crispan" y "nos reconcilian con nuestro país". "Justo sucede la semana en que la extrema derecha ha roto gobiernos porque no aceptaba repartir entre las comunidades autónomas a 374 menores migrantes llegados a Canarias", ha apuntado.

"Si el fútbol, además de entretenimiento global, sirve para concienciar de que el problema no es la inmigración, sino la desigualdad, la brecha entre pobres y ricos, bienvenido sea", ha sentenciado.