Jordi Évole dice que este es el eslogan "más desafortunado de la historia de la derecha española"

Jordi Évole se ha sincerado en una entrevista y hablado claro de política y por qué considera que lo de "que te vote Txapote" es "el eslogan más desafortunado de la historia de la derecha española". Incluso desde la Guerra Civil.

Para el periodista "es un eslogan que los machaca a ellos mismos": "Ellos mismos que se llenan la boca de las víctimas, del dolor causado, de la herida abierta. Que tú conviertas en cántico, en jolgorio, el nombre del asesino de Miguel Ángel Blanco. Tú no tienes entrañas. El que no tienes entrañas eres tú".

Ha proseguido Évole diciendo que estos partidos "no piensan nunca en las víctimas" y que sólo piensan en los votos. "Piensas que eso te puede dar un puñadito de votos más no sé dónde. Igual en Serrano pero no sé si en muchos sitios más porque se ha demostrado que no ha sido una buena táctica de cara a las últimas elecciones", ha apostillado.

Por último ha señalado que "ellos no van a parar" porque lo que quieren es "callarnos": "Lo único que quieren es que Itziar deje de ir a manifestaciones, que Altsasu no se pueda representar. Es lo único que quieren callarnos, callarnos y callarnos. Ante eso lo único que se puede hacer es resistir, resistir y resistir".