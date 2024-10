José Coronado entra en el debate sobre la libertad en España con una contundencia pocas veces vista

El actor José Coronado se ha pronunciado en medio del debate sobre si en España hay más o menos libertad que en décadas pasadas. Y lo ha hecho con una rotundidad pocas veces vista hasta ahora.

En una entrevista en El Mundo, al actor le recuerdan que él se ha tenido que disculpar en varias ocasiones por cosas que ha dicho. Y él es categórico: "Joder, es que ahora tienes que cogértela con papel de fumar porque cualquier cosa que digas, te la sacan de contexto, cambia totalmente la percepción y se lía".

"Muchas veces me dan ganas de, como Umbral, decir: 'Yo vengo a hablar de mi libro'. O directamente como Fernando Fernán Gómez: '¡A la mierda!", subraya.

Coronado insiste, no obstante, en que "la tentación de callarte y ahorrarte problemas está ahí", pero que él no lo va a hacer: "Me niego a ceder y quiero poder seguir opinando. Si luego tengo que pedir perdón por algo, lo haré, no me cuesta nada reconocer mis errores, pero quiero seguir siendo libre y me niego a callarme como mucha gente hace ahora por miedo a que te vituperen o te cancelen. Pues no, yo no me voy a callar".

Por otro lado, el actor también se lamenta por la sociedad polarizada que tenemos en la actualidad. Y apunta algunas razones por las que se ha llegado a ese punto: "Un factor fundamental son las redes sociales. Todo el mundo ahora sabe de todo, todo el mundo opina y todo el mundo critica al prójimo. Antes hablaban los que sabían, joder, ahora todo el mundo habla de cualquier cosa. Es insoportable eso".