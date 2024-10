José María Pou cuenta cómo conoció a Ian McKellen: pensaba que era una inocentada (no es para menos)

El actor José María Pou ha desvelado cómo conoció al intérprete británico Ian McKellen, al que muchos recordarán por su papel de Gandalf en El Señor de los Anillos, y ha admitido que en aquel momento pensaba que todo se trataba de una inocentada.

En una conversación en Endor Technologies, Pou ha contado que McKellen estaba terminando de representar la obra El rey Lear en Londres y él quería ir a verlo, pero no tenía días libres, sólo un domingo que coincidía precisamente con la última función.

"Yo estaba dispuesto a pagar lo que fuera, a remover Roma con Santiago para ir y verlo. Y se me ocurrió que podía llamar a una amiga mía muy querida que tengo en Londres, que ejerce la crítica, y que podía ella tener alguna influencia para conseguirme ella una entrada aunque fuera sentado en el suelo el pasillo", ha recordado.

"Al cabo de una hora me devolvió la llamada muy sorprendida y me dijo: 'Oye, ¿qué tienes tú con la Royal Shakespeare?'. Digo: 'Yo nada, en mi vida he hablado con nadie, siempre he sido un espectador que ha ido a ver de manera anónima sus montajes'. Dice: 'Se me ha ocurrido que lo mejor era llamar al jefe de prensa, con el que tengo una cierta relación de la Royal Shakespeare Company y le dicho: 'Hay un amigo mío actor español que tiene mucho interés en ver el Rey Lear, a ver si podríais de alguna manera. Y le he dicho el nombre: es José María Pou".

"Y en cuanto he dicho tu nombre ese señor ha dicho: 'Oh my God, spanish Lear'. Y me ha dicho: 'Para el señor Pou lo que quiera, la mejor butaca del teatro, ya la tiene reservada", ha proseguido contando Pou.

"Todo eso me dejó atónito", ha admitido antes de seguir contando que fue a Londres y se acercó a la taquilla. "Dije: 'Creo que hay una entrada a mi nombre'. Y me mira el señor y dice: '¿Es usted José María Pou? Un momento, por favor'. Y desaparece y dije: madre mía, ahora es cuando se han dado cuenta de que se han confundido. Y vuelve acompañado del gerente del teatro con un sobre y me dice: 'Señor Pou, encantando de conocerle, aquí tiene su entrada y una nota personal del señor Ian McKellen para usted".

"La nota decía: 'Me han dicho que vas a estar viendo la función hoy, me gustaría mucho conocerte personalmente. Te espero, si no tienes inconveniente, al final de mi función en mi camerino", ha recordado Pou, que ha explicado al terminar la función, se acercó una azafata y le acompañó al camerino.

"Me recibe con un abrazo enorme y me dice: 'Oh my god, the spanish Lear. Me dijo: 'Cuando yo decidí que iba a representar el rey Lear con la Royal Shakespeare Company, hice lo que hacemos todos los actores, buscar documentación, todo lo relacionado con el personaje, las últimas producciones, y de repente descubrí en internet unas imágenes de un montaje del rey Lear en España que me llamaron muchísimo la atención", ha contado Pou.

"Me entró el interés por ver esa interpretación y vi el video completo y me quedé tan absolutamente sorprendido con tu trabajo que yo pedí que lo viera toda la compañía", ha subrayado.