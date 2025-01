José Ramón de la Morena da un punto de vista bien diferente de la 'guerra' entre Broncano y Motos

El periodista José Ramón de la Morena ha dado su particular visión de la batalla de audiencias que libran en los últimos meses David Brocano con La Revuelta frente a Pablo Motos y El Hormiguero.

Una guerra tan feroz que muchos han querido ver en ella parecidos con la que el propio De la Morena mantuvo durante años en las madrugadas deportivas de la radio frente a José María García.

En cualquier caso, el periodista ha negado esas similitudes en una entrevista en El Mundo: "No he visto la semejanza en nada. Nosotros éramos dos periodistas mientras que Broncano es un humorista y Pablo es el director de un programa de entretenimiento que lleva ya muchos años de éxito".

"Ahora se mueve todo distinto, con productoras, agencias, un montón de gente entre medias, no son ellos los dos con el cuchillo entre los dientes como nosotros", ha destacado.

"No sé si por parte de alguno se habrá utilizado la táctica de 'con la agresión consigo la agresión', pero en esa comparación me toca Broncano y no nos veo la similitud por ningún lado", insiste.

En ese momento, el periodista le recuerda que ha habido conflictos entre El Hormiguero y La Revuelta por tener primero a algunos entrevistados. "Ese conflicto es inevitable y tampoco puedes llorar cuando te quitan un personaje. Si se hace con malas artes, me parece bien que se lo expliques al oyente o al espectador, pero no creo que jugar tus cartas sean malas artes", afirma.

"Por ejemplo, cundo el Sevilla fichó a Maradona yo me plante en el aeropuerto para intentar hacerle la primera entrevista y García, mediante un acuerdo con el Corte Inglés, había comprado la exclusiva. ¿Qué iba a hacer? ¿Ponerme a llorar y a quejarme? No. García había sido más listo que yo y se llevó a Maradona Si yo hubiera podido hacerlo, también lo habrá hecho. A intentar gana la siguiente. Punto", zanja.