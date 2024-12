Josef Ajram enseña cómo se ha comido una hamburguesa de Burger King y hay comentarios a raudales

Más de 200 comentarios ha recibido el deportista y empresario Josef Ajram cuando ha mostrado en la red social threads, vinculada a Meta, cómo ha pedido y se ha comido una hamburguesa del Burger King.

"Enhorabuena al tipo de Burger King que después de 70 años se le ocurrió la opción de ofrecer el Whooper cortado por la mitad... ¡innovación!", ha escrito Ajram, que cuenta con más de 37.000 personas en esta red social.

Y claro, en los comentarios muchos le han dicho que esto se puede pedir desde hace mucho tiempo pero que igual él no lo sabía: "Siempre ha existido esa opción, solo tienes que pedirlo". Después muchos han hecho bromas sobre por qué iba a querer alguien un Whopper partido por la mitad.

De hecho, algún que otro cocinero ha dicho que es bastante tedioso que le pidan eso así porque es más trabajo: "Como cocinero debo decir que no hay cosa mas hincha huevos que te pidan que les cortes una hamburguesa... ¿que acaso tienes 10 años? ¿Mami y papi no te dejan usar cuchillos? ¿Tienes la boca muy chica para la hamburguesa? No entiendo".