Josema Yuste se pronuncia en estos inequívocos términos sobre el Gran Wyoming

El humorista Josema Yuste, exintegrante de Martes y 13, se ha pronunciado de forma rotunda sobre El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio.

En una entrevista en The Objetive, a Yuste le preguntan si "hay humor de izquierdas y de derechas". Y él es claro: "Humor de izquierdas creo que sí. Wyoming es humor de izquierdas".

"Tampoco lo digo yo, está en la Sexta, que no estoy diciendo nada que no sea mentira. Recuerdo siempre la hemeroteca, pero es muy respetable. Él hace humor de izquierdas, está con el gobierno, perfecto, fenomenal, el palo al otro siempre", afirma.

"Yo cuando hacía humor no nos pueden decir que criticamos al Partido Popular o al PSOE, o a todos o a ninguno. Yo en el humor no me caso con nadie", avisa.

Poco antes, en esa misma entrevista Yuste se había mostrado extremadamente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Hay una cosa de este señor que me jode, y es la siguiente: una persona que llama a la media España o más que están en la fachosfera porque no piensan como él, porque no practican su doctrina ni su ideología".

"O una vicepresidenta que llama a media España, mínimo, los malos, ¿de qué? ¿De la película o de qué coño los malos? Porque no practicamos su ideología. No debería ser presidente de gobierno, ni siquiera de su comunidad de vecinos", critica.