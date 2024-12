Juan José Millás da la vuelta a la tortilla al notar lo que pasa con el retrato de Felipe VI y Letizia

El escritor y periodista Juan José Millás ha reflexionado acerca del retrato de los reyes Felipe VI y Letizia a manos de la fotógrafa Annie Leibovitz, que han causado cierto revuelo. Lo ha hecho en A vivir, programa de la Cadena SER y le ha dado la vuelta a la tortilla dando una perspectiva sobre la carga simbólica que hay en la obra.

Para Millás, las figuras del rey y la reina son como si las hubieran recortado de otra foto "y las hubieran pegado". Ha notado, según ha contado en el citado programa, que hay una "discordancia entre el decorado y las imágenes". Antes de seguir, el presentador Javier Del Pino ha opinado que "la imagen del rey con traje militar siempre me parece un recortable".

Ha sido a raíz de esa frase cuando el escritor ha pensado que al ver la foto del rey, le ha parecido que, más que vestido, está "disfrazado con ese uniforme, me recordaba a los maniquíes de las tiendas esas (donde había un escaparate de uniformes militares y maniquíes)".

Ha destacado, por lo tanto, la carga simbólica más que las "cuestiones técnicas" refiriéndose especialmente a la mirada. "¿Desde dónde ha mirado al jefe del Estado y su esposa? ¿Diciendo que la aspiración de la reina es parecerse a una actriz de Hollywood de los 60 y el rey un maniquí de escaparate militar? No entiendo", ha esbozado.

"No sé si me debe gustar, pero no encuentro argumentos a favor de que me deba gustar, porque, además, veo las comparaciones absurdas que hacen con Velázquez y las Meninas y con Goya", ha rematado el escritor.