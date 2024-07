Juan Soto Ivars habla de cómo es vivir en Barcelona y en Madrid y va camino del 'trending topic'

Juan Soto Ivars ha estado en el podcast Jano García y está dando que hablar una reflexión sobre cómo ha sido para él vivir en Barcelona durante 12 años y cómo es vivir ahora en Madrid, donde se ha mudado con su mujer y sus hijos.

Ha dicho literalmente el periodista que "Madrid es la polla y Barcelona es un coñazo": "La gente tiene lo que se merece. El nacionalismo lo pudre todo. No ha sido el independentismo. El independentismo hizo invivible la ciudad durante los años del procés".

Pero donde realmente está la miga es cuando ha hablado de lo que le "jode" de Barcelona y ha puesto un ejemplo concreto de dos personas que se conocen, se toman una caña debajo de la casa de la persona que vive en Barcelona y esa persona de pronto dice "perdóname Juan que he quedado con unos amigos".

"Eso me ha pasado en Barcelona millones de veces con gente a la que le estoy cayendo bien. En 12 años he visto muy pocas casas por dentro. Tengo muchos amigos y muy pocas casas he visto yo. Eso es lo que llamo nacionalismo, es donde más se nota el nacionalismo en la vida. Un giro hacia dentro donde las cosas que podían ser dinámicas se paraliza como se paraliza todo lo demás".

"No es que la gente se vuelva nazi ni nada así. Los catalanes son gente, en general, abierta de mente pero están ensimismados. Gente de 40 años que sigue quedando todas las semanas con los del instituto", ha zanjado Soto Ivars, que ha definido esto como "provincianismo puro".

Estas palabras del periodista murciano están siendo muy difundidas, criticadas y alabadas casi al mismo tiempo.