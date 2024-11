Juana Acosta recuerda cuando se saltó el protocolo al conocer a la reina Letizia y su inmejorable reacción

La actriz Juana Acosta ha recordado en el programa Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez, el día en el que conoció a la reina Letizia y su reacción cuando la actriz se saltó varios protocolos nada más conocerla.

Fue poco después de que nombraran reyes tanto a Felipe como a Leticia. Organizaron la primera "cena oficial" en el palacio al que, según cuenta la actriz, invitaron también al presidente de Colombia.

"Me llegó una invitación de la Casa Real: dije, wow, esto es muy raro para mí porque los reyes son como Walt Disney, soy colombiana y todo esto de la monarquía me ha parecido muy raro", ha explicado en el programa, que publicó el vídeo en TikTok y acumuló más 10.500 'me gusta'. Aunque le pareciere así, ha aclarado que ya lleva 24 años en España y lo tiene "asumido".

Cuando vio a todo el mundo hacer una "venia", también le parecía "rarísimo", pero ella se acercó, le dio la mano y le dijo: "Hola Letizia". Fue allí cuando se acercaron las personas encargadas de controlar el protocolo y le avisaron de que no debía dirigirse así a la reina: "Se le dice 'su Majestad'".

Justo después quiso hacerse una foto con ella y, de nuevo, los de protocolo le avisaron de que no podía, pero fue la propia reina quien interrumpió y dijo que ella sí quería hacerse las fotografías: "Sí, sí, claro, sí". Acosta le mencionó que no sabía como llamarle, y la respuesta más inmediata fue una sorpresa: "¡No, tú dime como tú quieras!".

Tras hacerse la foto, la reina se acercó e insistió en que le dejara ver las fotos y eligió la que más le gustaba para que Acosta la publicara. "Cuando estamos saliendo, le di las gracias, me coge, me agarra así (de la cabeza), me mete la mano en la cabeza y me dice ¡qué pelazo tienes!", ha terminado de relatar, despertando la risa en el plató.