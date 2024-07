Julia Otero es de las más vehementes al valorar el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez

Julia Otero ha analizado en Julia en la Onda todo lo ocurrido en la celebración de la Selección Española de este lunes con motivo de la consecución de la Eurocopa. Una celebración que ha dejado dos sonados momentos.

El primero de ellos es el gélido saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez y el segundo el cántico de "Gibraltar es español" que profirieron algunos jugadores durante las celebraciones en Cibeles.

Sobre el asunto del saludo, Otero no ha podido ser más clara: "Muy feo. Muy feo lo de Carvajal. Muy feo. Se podría haber quedado en casa. Si no quería ir que no fuera. Oye, que no hubiera entrado, ¿no?".

"Es muy feo no darle la mano al presidente del Gobierno, darla de esa forma. Sobre todo porque él había dicho una vez que no se metía en política", ha recordado Otero en referencia a las palabras de Carvajal cuando Mbappé pidió votar contra la ultraderecha en Francia.

"El voto es privado y las fobias son privadas y si va representando a la selección de un país entero, que ha escogido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por mayoría parlamentaria clara, uno tiene que saber comportarse y si no te quedas en casa", ha zanjado Otero.