La actriz María Garralón es clara como pocos al ser preguntada por el auge de la extrema derecha

La actriz María Garralón, conocida por sus inolvidables papeles en Verano Azul, Farmacia de Guardia o Compañeros, ha ofrecido una entrevista al programa de la Cadena SER La Hora Extra en la que ha hablado como pocas veces sobre el auge de la extrema derecha.

La intérprete regresa al Festival de Mérida con 'Ifigenia' y ha explicado que en la sociedad "no hemos aprendido nada". "Los que mandan yo creo que están perdiendo la cabeza por momentos. Es decir, que, en vez de ir para adelante, fijarte en la historia, vamos para atrás", ha señalado.

María Garralón ha asegurado que cree que "si entre hombres y mujeres lo hiciéramos bien, tendríamos un mundo maravilloso". "pero es que todo es a destruir, todo es a destruir. Y es muy feo", ha añadido.

"Yo hace unos días pedí perdón a mis hijos. No es que yo me sienta muy responsable, creo que he vivido bastante consecuente con lo que pienso, pero les pedí perdón porque les voy a dejar un mundo que es una mierda", ha razonado.

Tras ello, la actriz ha sido preguntada por el auge de la extrema derecha y no ha dudado en confesar que "me preocupa muchísimo" porque "me parece que es una sinrazón". "Es decir, a mí me parece muy bien que cada uno políticamente se sitúe donde más a gusto esté, pero hay cosas de sentido común en las que ya no me vale ser de derechas ni ser de izquierdas, me da lo mismo", ha justificado.

"¿Cómo que no voy a desenterrar a mi abuelo y darle una sepultura? ¿Por qué?, ¿porque lo dices tú? Es que hay cosas que no hay ni que hablarlas, que no habría ni que hablarlas. Nos está fallando mucho el sentido común", ha sentenciado María Garralón.