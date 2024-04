La brillantísima réplica de Carlota Boza a los que le dicen "sólo te conocen por 'La que se avecina"

La actriz Carlota Boza, conocida por su papel en La que se avecina, la exitosa serie de Telecinco de los hermanos Caballero, ha dejado una brillante respuesta a aquellos que, a modo de mofa, le dicen en redes que sólo se le conoce por ese papel.

"Hay una cosa que no entiendo y voy a comentarla aquí. Hay gente que me escribe por redes sociales como en tono ofensivo diciéndome 'sólo te conocen por La que se avecina'. Ya, ¿y qué?", ha afirmado ante un espejo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha contado que lleva trabajando en la serie 17 años y que "lo normal" es que la gente la conozca por ese papel: "Malo sería que trabajara durante 17 años en una serie y nadie supiera que trabajo allí".

"Es que yo no lo veo nada de malo. No le encuentro la parte ofensiva y eso pero bueno... ay sí qué mal, me reconocen por salir en La que se avecina, qué horror. No le encuentro el punto pero bueno ojalá la gente me siga reconociendo por La que se avecina por muchos años", ha zanjado en tono irónico.

Carlota Boza tiene 22 años y lleva desde 2007 interpretando a Carlota Rivas, la hija de Amador Rivas y de Maite Figueroa, en la ficción de los hermanos Caballero. Además, ha participado en Bailando con las estrellas, el concurso de baile que ha emitido Telecinco recientemente.