La camiseta que le ha regalado a su hija es la más aclamada: vale 10 euros y todos la quieren

Hay eslóganes que se serigrafían en las camisetas y que las convierten en auténticos fenómenos de ventas. Diseños que están condenados al éxito, especialmente si también llegan a redes sociales como X, la antigua Twitter.

Eso es lo que ha pasado a la camiseta que le ha regalado la tuitera Chatarrera Nórdica a su hija preadolescente, que la ha compartido en su perfil de la red social de Elon Musk y se ha hecho viral.

"Le he regalado a mi hija preadolescente la camiseta por la que me voy a regir toda su adolescencia", ha escrito la tuitera. En la imagen que ha adjuntado se puede ver como en la camiseta está el retrato del escritor inglés William Shakespeare junto al siguiente mensaje.

"Stop making drama, you're not Shakespeare ("Deja de hacer drama, no eres Shakespeare)", se puede leer. Su tuit lleva más de 450.000 reproducciones, 12.000 me gusta y ha sido compartido un millón de veces.

Ha tenido tanto éxito la camiseta que ha tenido que contar que ella la había encontrado en AliExpress en diferentes modelos. Concretamente, la camiseta del tuit cuesta 10 euros en este portal.