La carta a la directora de 'El País' sobre "sólo el pueblo salva al pueblo": se comparte sin parar

Una carta a la directora de El País que se publicó el 16 de noviembre está teniendo ahora una enorme repercusión, hasta el punto de convertirse en uno de los contenidos más compartidos de los últimos días en las redes sociales.

El texto, que firma Susana Celis Rojas, desmonta el famoso "sólo el pueblo salva al pueblo", un lema que se ha repetido miles de veces en las últimas semanas, a raíz de la devastación que provocó la DANA en Valencia.

La carta la ha compartido ahora en X la usuaria @ReverterSonia junto al mensaje: "Necesitamos gente que piense, como esta mujer, no eslóganes vacíos, facilones, populistas y que van en realidad contra la democracia".

"Como solo el pueblo salva al pueblo, si se me incendia la casa no llamaré a los bomberos, sino a mi vecino para que me preste un extintor; si me atracan no llamaré a la policía, haremos patrullas ciudadanas para protegernos; diré a mis hijos que me cuiden y se hagan cargo de mí cuando sea anciana porque los servicios sociales son una tontería, lo que vale es la solidaridad del pueblo", empieza diciendo la lectora en su carta.

"Sin quitarle mérito y valor a la ayuda de los voluntarios, el mensaje que de que 'solo el pueblo salva al pueblo' es falaz y profundamente dañino. Muchos pensarán que es un mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez (la mayoría de los que lo difunden), otros contra Carlos Mazón y otros contra 'la clase política", reflexiona.

"Pero la realidad es que es un ataque al Estado y a sus instituciones, un mensaje en la línea de la ideología de Trump y Milei, que solo quedarán contentos cuando hayan arrasado con el Estado de derecho y lo hayan sustituido por uno arbitrario en el que Elon Musk y otros como él dicten las normas", acaba avisando.