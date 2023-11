La conversación entre un hostelero y un empleado llega a un punto de inflexión cuando dice horarios y sueldo

Una conversación entre un hostelero y un empleado se ha viralizado en los últimos días en X, anteriormente Twitter, después de que la compartiese Soy Camarero, cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería.

Todo empieza con un "te he llamado y no te localizo" para contarle el horario, eso ha derivado en una conversación que ha indignado a numerosas personas en la red social de Elon Musk.

El horario en cuestión es de lunes a jueves de once de la mañana a cuatro de la tarde y de ocho de la tarde hasta las doce de la noche. De viernes a domingo la cosa cambia y el horario pasa de once de la mañana a cinco de la tarde y de ocho de la tarde a cierre, sin especificar a qué hora puede ser. "Se libran domingos por la tarde y lunes al completo", añade el empresario.

"Son más de 65 horas semanales descansando lunes y domingos tarde", dice la persona interesada en el puesto. "¿1.300 euros por 65 horas semanales?", pregunta sorprendido el camarero.

Aquí el empresario dice que es "un mínimo" y que puede ser más "según valía": "Si no te interesa no pasa nada. Tú me dices y sin problema". El camarero hace los cálculos y comprueba que le sale a cinco euros la hora.

Esto ha provocado una oleada de cabreos en X, donde muchos piden que entre la inspección de trabajo, otros que "librar tres horas un domingo por la tarde no es tener la tarde libre".