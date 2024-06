La conversación de una irlandesa con una camarera de Barcelona: 21 segundos, millones de visitas 

La tiktoker @feti_adexx es una joven irlandesa que vive en Barcelona y que suele compartir ante sus más de 70.000 seguidores sus avances con el idioma y las aventuras que vive en la ciudad condal.

Ahora, unos de sus vídeos ha logrado tener más de 4,7 millones de reproducciones en tres días. En las imágenes se puede ver la llamativa conversación que ha mantenido con una camarera de un bar de Barcelona.

La camarera le pregunta en un perfecto inglés que en qué puede ayudarla y ella le pide la comanda en español. "Me pones una paella", le responde. La hostelera le sigue hablando en inglés y ella le contesta que mejor en español.

La trabajadora le dice que ella prefiere en inglés y ella que prefiere en español. La bebida, con hielo o sin hielo, también se la ofrece en inglés para su sorpresa y la de los millones de personas que han visto el vídeo.

Muchos no entienden qué está pasando realmente y si está todo preparado o no ya que no es habitual que en un bar de España la camarera hable en inglés si el cliente habla en español. Algunos sostienen que quizá la camarera quería practicar su inglés con alguien nativo en ese idioma.

"Mentira, en España no hablan inglés así de bien", "Yo hago eso con clientes les hablo en inglés y ellos en español y los dos practicamos", "se puso en modo ingles y no puedo desactivar" "qué más da si se entienden.. yo muchas veces hablo en un idioma con otra q habla otro pero entendemos y no pasa nada" son algunos de los comentarios que se pueden leer.