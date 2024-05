La critican por "no saber de coches" usando este emoticono: explican el porqué y la defienden todos

La creadora de conenido Helena, conocida en TikTok como 'Mami de Tres' ha publicado un vídeo (@mami.de_tres) pidiendo explicaciones por las críticas recibidas por "no saber de coches" utilizando el moticono de un café.

"Con este vídeo me arriesgo a que me llaméis lerda, idiota, vieja, empanada, señora y de todo, pero es que he hecho un vídeo hablando de una cosa del coche que no me enteraba y tengo miles de comentarios en las que salen la palabra 'mujeres' y un emoji de café", ha explicado al principio del vídeo.

Han sido miles de comentarios basados en el mismo meme "machista", tal y como le han intentado explicar en los comentarios. Su origen llega de un vídeo en el que aparecen dos hombres tomando un café en el que dicen "mujeres" y dan un sorbito al café, de forma despectiva.

Esto hace referencia a cuando las mujeres no saben hacer algo en particular o no tienen conocimiento de ello, considerando que es así porque son, simplemente mujeres. Estos comentarios fueron escritos en Instagram, por lo que los usuarios salieron en masa a explicarle lo que significaba y, especialmente, a defenderla.

"¿Por qué hoy en día en Internet, cuando una mujer pone algo de lo que no se entera, le ponen un café como emoticono?", ha rematado con una pregunta.

"El 'women meme' es tan ridículo como todos ellos", ha afirmado la usuaria @mariadulx, recibiendo más de 860 'me gusta'. La que ha triunfado ha sido @lasusis1987: "Yo no sabía el significado, pero el café olía a rancio desde el otro lado del móvil".