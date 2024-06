Se da cuenta de lo que está pasando con los kebabs en España y dice basta

El creador de contenido en TikTok conocido como @yosebanito se ha dado cuenta de lo que está pasando con los kebabs y ha pronunciado un discurso para decir basta.

"He visto que se han puesto de moda los kebabs modernos, con un 'branding' guay, un nombre gracioso, de delivery, con estética currada... Pero por ahí sí que no paso", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 300.000 visualizaciones y casi 40.000 'me gusta'.

Ha recalcado que no tiene nada en contra de esos negocios, pero se ha negado rotundamente a pagar 15 euros por un kebab. "No nos jodáis esto también, por favor, a un kebab solo le pido tres cosas", ha expresado.

Lo primero que ha pedido es que "me llame amigo cada vez que entro por la puerta" y lo segundo es que "sea guarro, que huela a aceite desde la otra punta de la calle, que acabe pringado de salsa blanca después de comérmelo". La última cosa que ha demandado a un kebab es que "me dé una semana de la peor diarrea que jamás haya existido".

"La gente pensará si no prefiero un kebab que esté bueno y que no sienta mal: sí, obviamente, pero creo que esa es la gracia del kebab, que pese a todo lo malo, te merezca la pena", ha rematado el usuario.