La deportista Tere Díaz cuenta lo que le pasó tras ir al programa de Broncano y cómo se sintió 

La deportista Tere Díaz, que compite en esgrima, ha recordado ahora cómo fue su paso por La Resistencia en el año 2020 en el podcast @fulanazos. Allí ha contado cómo se sintió durante y después de la entrevista y qué tipo de mensajes recibió tras pasar por el programa que por entonces se emitía en Movistar +.

Díaz ha señalado que Broncano se esforzó muchísimo para que se sintiese cómoda: "No creo que hacia los deportistas él vaya a sacarte alguna polémica. La idea es visibilizar, entonces la verdad es con el humor de Broncano me descojono. Me lo pasé estupendo".

Eso sí, cuando terminó el programa y llegó a su casa le dio un ataque de ansiedad porque pensó "hala esto lo va a ver la gente qué vergüenza porque hice lo que me salió de los cojones".

Pero todo acabó estupendamente porque a la mañana siguiente casi se le rompe el móvil de la cantidad de mensajes que recibió y, para su propia sorpresa, todos fueron positivos: "Tenía no sé cuántos mensajes. Me quedé en plan qué guay. Ni un mensaje negativo. Nunca jamás".