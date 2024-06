La dueña de un bar cuenta lo que hizo una clienta: salvo excepciones, todos coinciden con su reacción

La dueña de un bar ha hecho partícipe a todo X, anteriormente Twitter, de lo que le ha ocurrido con un grupo de cinco mujeres que fueron a tomar algo a su negocio y que no suele ser habitual.

"Ayer vinieron 5 chicas a tomar algo, consumieron 4, la 5 se trajo su comida y su botella de agua, ni pidió permiso, debe ser un merendero ahora mi curro y no me he enterado, el caso es que no la dije nada, era una hora tranquila", ha explicado en un primer mensaje en la red social de Elon Musk.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Cuando el grupo de mujeres se fue del bar la que no había consumido nada le dio los restos de su comida para ver si ella los podía tirar a la basura.

Así lo ha narrado ella misma: "Cuando se iban me trae la bolsa con el envase y demás de lo que había comido y me dijo si podía dármelo para que lo tirara a la basura". La dueña del bar le dijo que no: "Es que flipo, entras a mi bar, no saludas, no pides ni permiso, comes y bebes de fuera y encima que te lo tire".

Como siempre que se cuenta algo más o menos fuera de lo común, la publicación se convierte en un hervidero de comentarios. En este caso, salvo alguna excepción, por ejemplo una persona que dice su hijo tiene un trastorno alimenticio y tiene que ir con su propia comida, los demás le han dado la razón.

"Mi hijo tiene un trastorno alimenticio y salvo contadas ocasiones, tengo que llevarle su comida. Mi costumbre nada más que piso el establecimiento es preguntar si podemos sentarnos y darle a él su tupper. Hay sitios que me lo permiten y otros que no, pero yo siempre pregunto", ha dicho una persona en X.

A lo que la dueña del local ha respondido que en ese caso no tendría problema en dejar que el crío se comiese su propia comida.